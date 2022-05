Rückschlag für AKW-Gegner

Der Reaktor darf weiterlaufen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hat den Eilantrag von zwei Anwohnenden zur sofortigen Stilllegung des Atomkraftwerks Neckarwestheim II abgelehnt, die den Betrieb wegen Gefahren durch Risse an Rohren untersagen lassen wollten. Das teilte das Gericht am Montag mit. Die Gründe für die Entscheidung sind formaler Art: Zum einen hätte demnach ein positiver Bescheid bedeutet, die Entscheidung im noch laufenden Hauptsacheverfahren gegen die Absage des Umweltministeriums in Stuttgart an eine sofortige Abschaltung vorwegzunehmen. Zum anderen verweist das Gericht auf das Atomrecht, wonach allein die staatliche Exekutive verantwortlich für »die Beurteilung von Art und Ausmaß bestehender Risiken und die Entscheidung« sei. Gutachten von Anti-AKW-Aktivisten interessieren da wenig.

