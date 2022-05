Zeichen auf Deregulierung

Es war ein kurzes Zeitfenster, in dem die politische Führung der EU und die Regierungen der mächtigen Mitgliedstaaten in der globalen Finanz- und der lokalen Euro-Krise eine striktere Finanzmarktregulierung propagierten. Nicht nur von gemeinsamer Haftung, etwa durch die Bankenunion, war die Rede. Sondern auch von strengeren Eigenkapitalvorschriften, einem Trennbankensystem, einer Finanztransaktionssteuer und gar einer Verstaatlichung von »Too big to fail«-Banken. Passiert ist nichts. Und spätestens seit dem Brexit-Showdown stehen die Zeichen wieder auf Deregulierung. Die Übernahme der Präsidentschaft durch den Investmentbanker Emmanuel Macron in Frankreich brachte zusätzlichen Schwung in das schnelle Revival des radikalen Kapitalisierungs- und Liberalisierungskurses.

Dabei ist der EU-Bankensektor seit der Euro-Krise desolater, angreifbarer und gefährlicher geworden. Die Summe finanzieller Vermöge...