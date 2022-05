Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fressen und gefressen werden Vorabdruck. Ökonomischer Kannibalismus in Vergangenheit und Gegenwart Thomas Kuczynski In diesen Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag der Sammelband »Fortschritt in neuen Farben? Umbrüche, Machtverschiebungen und ungelöste Krisen der Gegenwart«. Wir veröffentlichen daraus leicht gekürzt und mit freundicher Genehmigung von Verlag, Herausgebern und Autor den Aufsatz von Thomas Kuczynski. (jW) Wer in ein altes Lexikon schaut – z. B. den Meyer von 1896 –, findet das Wort Kannibalismus nur innerhalb des Stichworts Kannibalen: »… ursprünglich die Menschen fressenden Bewohner der Karibischen Inseln; daher überhaupt soviel wie Menschenfresser, wilde, grausame Menschen. Daraus entstand kannibalisch und Kannibalismus«. Wer dagegen eine moderne Enzyklopädie wie Wikipedia konsultiert, findet unter dem Stichwort Kannibalismus sehr verschiedenartige Vorgänge benannt, und auch der dem alten Meyer nächststehende ist breiter gefasst: »Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Insbesondere versteht man darun...

