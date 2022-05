Wollen uns die Kommunisten die Handys wegnehmen?

Der Bildungsverein der KPÖ Steiermark ist aus einem langen Winterschlaf erwacht. Gegründet 2005, als der KPÖ der Wiedereinzug in den steirischen Landtag gelungen war, lädt man zu Vorträgen, Seminaren und Kulturveranstaltungen ins Volkshaus in der Lagergasse. Kürzlich war Winfried Wolf mit seinem neuen Buch »Tempowahn« zu Gast. Der Chefredakteur der Zeitschrift Lunapark 21 zeichnet darin die Auswirkungen der Industrialisierung und der mit ihr verbundenen »Transportrevolutionen« auf die Zeitwahrnehmung nach. Für Wolf gibt es nur eine Lösung, nämlich eine »umfassende Entschleunigung der Gesellschaft«; Tempolimits fordert er nicht nur für den motorisierten Verkehr, sondern auch für Züge. Die großen Investitionen in Hochgeschwindigkeitsstrecken hält er für eine Fehlentwicklung. Einspruch erhebt hier der Stadtschreiber, dem es nicht einerlei ist, ob er auf seinen langen Fahrten nach Österreich zwischen Berlin und München sechs Stunden unterwegs ist oder nur vie...