Wir wollen mal etwas ganz Verrücktes tun und gehen Samstag abend in die Kirche. Den Altar haben die vorwitzigen Veranstalter in die linke Ecke verräumt. Zwei lange Tische davor, und der Merchstand ist eröffnet. »Das ist genau der richtige Weg, wie man mit diesem Schmu umgeht«, ruft meine blasphemische Begleiterin erfreut und deutet auf Kleiderbügel mit Bandshirts, die an den so praktisch hervorstehenden Nägeln des gekreuzigten Heilands hängen.

»Die Braunschweiger Matthäuskirche hat gar keinen richtigen Pastor, die Kids organisieren sich selbst, sonst wäre das hier alles gar nicht möglich gewesen. Jedenfalls nicht so«, erzählt mir Alex mit schelmischem Blick auf den Genagelten. Sie gehört zu Moth & Light, einer recht kreglen kleinen Konzertagentur, die sich um Doom- ,­ Black-, Post- und Sludge-Metal-Konzerte im Braunschweigischen kümmert. Grundbedingungen: »No sexist, racist, homophobic or antisemitic shit!«

Offenbar gibt es da eine gewisse Schnittmenge ...