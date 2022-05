Maßlose Vergeudung

In Deutschland landeten jährlich 1,7 Millionen Tonnen Brot und andere Backwaren im Abfall. Um das Getreide dafür anzubauen, sei eine Fläche in der Größe Mallorcas nötig, erklärte die deutsche Sektion des World Wide Fund for Nature (WWF) aus Anlass des »Tages der Lebensmittelverschwendung« am 2. Mai. Erst ab diesem Datum werde bei uns für den Teller und nicht für den Müll produziert, so der WWF.

»Nie war es dringlicher, die Lebensmittelverschwendung an der Wurzel zu packen«, schrieb die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Freitag in einer Pressemitteilung: »Die Auswirkungen der Klimakrise und des Ukraine-Kriegs bedrohen aktuell in katastrophalem Ausmaß die Ernährungssicherheit.« Die Vergeudung von Lebensmitteln beginne im Stall und auf dem Acker. So komme etwa nur genormtes Obst und Gemüse in den Handel. Jeden Tag würden hierzulande massenhaft »genießbare Lebensmittel entsorgt, weil sie zum Beispiel optisch nicht der Norm entsprechen: Sie sind zu krumm, zu klein ...