Hauptsache nicht Macron

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 14. Mai beginnt die zweite Amtszeit des am 24. April gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron. 21 Kanonenschüsse, abgefeuert in den Gärten des Pariser Hôtel des Invalides, werden die »Investiture«, die pompöse Amtseinführung, ebenso begleiten wie die »Ehrenbezeugung« der berittenen Garde républicaine in ihren Operettenuniformen. Ein bizarres Schauspiel mit Gepränge, Flaggenparade und der nationalen Hymne »Marseillaise«. Im Schatten der Veranstaltung allerdings warten bereits Macrons Gegner, die ihn am 12. und 19. Juni bei den Parlamentswahlen besiegen wollen.

Wenn Macron in zwei Wochen in den Élysée-Palast zurückkehrt, wird sich seine bisherige Regierung mitsamt Premierminister Jean Castex offiziell bereits verabschiedet haben. Vor fünf Jahren hatte der Staatschef seinen damaligen Ministerpräsidenten Édouard Philippe schon am Tag nach der Amtseinführung ernannt, das Ministerkabinett nur 48 Stunden später. Die ...