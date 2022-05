Reaktionäre »Lebensschützer«

Jährlich wird von Organisationen der beiden großen Kirchen in Deutschland die »Woche für das Leben« organisiert. Was vergleichsweise harmlos klingt, ruft auch die konservativsten Elemente des organisierten Christentums auf den Plan. So z. B. den »Bundesverband Lebensrecht« (BVL), eine der wichtigsten Vereinigungen von Abtreibungsgegnern in Deutschland. Dieser führte zeitgleich zur Eröffnung der kirchlichen Veranstaltungswoche in Leipzig eine seiner Fachtagungen durch. Das Leipziger »Bündnis für Selbstbestimmung« hatte für Sonnabend zum Gegenprotest aufgerufen; es beteiligten sich etwa 500 Personen.

Die Demonstration startete am Leipziger Südplatz und endete am Gebäude der Alten Handelsbörse, wo die Tagung des BVL stattfinden sollte. Schon vor Eintreffen des Hauptprotestzugs positionierten sich einige Aktive auch vor dem Haupteingang, um das Teilnehmen an der Konferenz zumindest etwas zu erschweren. Diese Gruppe entfernte sich kurz vor Beginn der Tagung, na...