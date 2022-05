Zum Inhalt dieser Ausgabe | Trübe Stimmung am Basar Syrien: Zehn Jahre Krieg hatten auch negative Auswirkungen auf die Händler des Damaszener Marktes Karin Leukefeld, Damaskus Die Geschichte des Marktes von Damaskus, des »Souk«, ist gleichzeitig die Geschichte seiner Händlerfamilien. Die meisten Geschäfte gibt es seit Generationen. Väter hatten sie ihren Söhnen vermacht, die sie erneut an ihre Söhne weitergaben. Auch deswegen konnten die meisten Betriebe zehn Jahre Krieg überstehen und die Beziehungen zu den Zulieferbetrieben außerhalb von Damaskus aufrechterhalten. Gemeinsam mit seinem Cousin führt Bassam Hawary auf dem Markt ein Geschäft für Leder und Seile. Der Laden liegt versteckt in einer überdachten Seitengasse unweit des imposanten Denkmals des ehemaligen Sultans Saladin an der Thawra-Straße, der Straße der Revolution. Die meisten Händler auf dem Markt für Leder und Seile beliefern andere Geschäfte, die bei ihnen zum Einkaufspreis Taschen, Gürtel, Transportriemen und Säcke oder auch Netze für Fußballtore einkaufen. Auch Hawary stammt aus einer Händlerfamilie, sein Vater verkaufte Reifen für Autos und Zweiräder. Ende der ...

Artikel-Länge: 3574 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen