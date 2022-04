Ein Haufen Ameisen

Eine Tonfolge in h-Moll, die in einem den Grundakkord betonenden Motiv cis-h-fis endet, eine große Sekunde abwärts, eine Quint aufwärts. Diese Tonfolge wird zwölfmal in der Grundtonart wiederholt, erscheint dann je einmal in Subdominante und Dominante, um wieder zweimal in der Tonika zu erklingen: Ein auf sechzehn statt der üblichen zwölf Takte erweitertes Blues-Schema, könnte man sagen. Dazu eine Stimme, die von früheren, eventuell märchenhaften, mindestens aber mythischen Zeiten erzählt: »Once upon a time …«, hebt sie an, es war einmal, und zwar ein »hip-hop b-boy warrior«, ein kämpferischer Breakdance-Typ mit, in Deutschland würde man sagen: zwei Seelen in seiner Brust, aber in Brooklyn sind es natürlich »zwei Egos«, die natürlich vom Körper des B-Boys Besitz ergriffen haben. Das eine Ego ist hedonistisch und narzisstisch, beherrscht elektronische und atomare Gadgets sowie wissenschaftliche Termini auf höchstem Niveau, seine lyrische Akrobatik verwande...