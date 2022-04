Gegründet 1947 Sa. / So., 30. April / 1. Mai 2022, Nr. 100

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sollen sie doch Steckrüben essen! Pierre Deason-Tomory Freitag, 22. April Da ist dem Exbrigadegeneral Erich Vad aber der Kragen geplatzt: »Mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen eine militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen!« – Oha! – »Das ist doch verrückt!« – Ja? Ich dachte, das ist Tradition. – »Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut haben! Die den Wehrdienst verweigert haben!« Die Baerbock hat den Wehrdienst verweigert? – »Die von der Bundeswehr nichts wissen!« – Geht mir genauso, General! Ich weiß zum Beispiel nicht, wozu wir die überhaupt haben. Früher wusste das keiner im Westen. Wir hatten gehört, dass die NATO im Ernstfall die Russen nach Mitteleuropa reinlassen und dann alles nuken wird. Wozu da noch eine Armee? Diese Unkenntnis führte im Frühjahr 1984 am Grenzübergang Schneizlreuth beinahe zu einem Zwischenfall: Halt! Wer da? Das gesamte Heer, der Panzer und die Haubitze des Fürstentums Liechtenstein! Huch! (Der Kommandeur guckt vaduzt.) Was wollt ihr? Die BRD ...

Artikel-Länge: 3279 Zeichen

