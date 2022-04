Es ist die erste Asienreise von Olaf Scholz (SPD) als Bundeskanzler. Am Donnerstag und Freitag traf er zu Gesprächen in Japan ein und setzte damit gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen gegen China – entgegen der Präferenzen seiner Vorgängerin Angela Merkel, die China hofierte und das Land während ihrer 16jährigen Regierungszeit zwölfmal besuchte. Zunächst kam er mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida zusammen, um sich in der Ukraine-Frage über weitere Schritte bezüglich Sanktionen gegen Russland und Hilfslieferungen an die Ukraine auszutauschen. In einem Statement betonte Scholz jedoch auch, dass es ein Ziel Deutschlands und der EU sei, das Engagement im Indopazifik fortzusetzen und zu intensivieren.

Scholz bleibt zwar in der China-Politik Realist, der Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeit im Auge behält, doch im Streit um vermeintliche Menschenrech...