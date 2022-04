Regierungsberater des Tages: Bodo Ramelow

Die Linkspartei steht mit einem Bein im Grab. Die Zeit will sie hineinstoßen und geht in einem nach den Maßgaben moderner Hofberichterstattung komponierten Text der Frage nach, ob Bodo Ramelow nicht Lust habe, die Partei zu »retten«. Offenbar nicht, aber der tüchtige Staatsmann will gerne »mit Ratschlägen zur Seite stehen«.

Vorerst macht sich Ramelow mit Ratschlägen Richtung Bundesregierung nützlich, die er am Freitag in einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen ausbreitete. In der Auseinandersetzung mit Endgegner Putin will er »noch stärker in die Offensive kommen« – »bevor Putin eskal...