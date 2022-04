CDU darf an der Küste durchatmen

Nach der Klatsche im Saarland Ende März dürfte die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Sonntag kommender Woche Balsam für die Seele der CDU sein. An der Saar büßte die Partei auf einen Schlag 12,2 Prozent der Wählerstimmen ein und Tobias Hans musste das Ministerpräsidentenamt an Anke Rehlinger (SPD) abtreten. In Kiel wird der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach den aktuellen Umfragen erneut als strahlender Sieger dastehen. Anders als in Nordrhein-Westfalen, wo eine Woche später gewählt wird und CDU und SPD in den Umfragen Kopf an Kopf liegen, ist Günthers CDU der SPD enteilt. Sowohl in der Umfrage von Infratest dimap für das ZDF als auch von der Forschungsgruppe Wahlen für die ARD bekommt die CDU 38 und die SPD 19 Prozent.

Die Zeichen stehen also eher auf Kontinuität, dennoch sind Änderungen zu erwarten. Denn nach fünf Jahren »Jamaika-Bündnis« – CDU mit Bündnis 90/Die Grünen und FDP – zeichnet sich ab, dass das nördlichste Bundesland k...