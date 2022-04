»Auseinandersetzungen auch in Defensive«

Sie untersuchen gewerkschaftliche Kämpfe mit dem »Machtressourcenansatz«. Was ist darunter zu verstehen?

Der Ansatz wurde in den 2000er Jahren um den Lehrstuhl von Klaus Dörre an der Universität Jena in Reaktion auf die Defensive der Gewerkschaften entwickelt. Er hat die jüngere Generation der kritischen Gewerkschaftsforschung inspiriert und auch die Praxis der Gewerkschaften beeinflussen können. Im Blick sind verschiedene Ressourcen gewerkschaftlicher Macht: strukturelle Macht im Produktionsprozess und auf dem Arbeitsmarkt, ihre Organisationsmacht etwa in Tarifauseinandersetzungen, ihre institutionelle Macht im System der industriellen Beziehungen und ihre gesellschaftliche Macht in bezug auf Diskurshegemonie und Bündnisfähigkeit. Es zeigte sich: Auch in einer Defensivsituation haben Gewerkschaften strategische Wahlmöglichkeiten. Sie müssen eine Machterosion nicht hinnehmen und können ihr entgegenwirken.

Vermehrt treten Lohnabhängige aus DGB-Einzelgewerksc...