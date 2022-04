Medizin nach Gutdünken

Ein Abbruch wird Schwangeren in Deutschland generell schwergemacht, in einigen Regionen ist es nahezu unmöglich, eine durchführende Praxis oder Klinik zu finden. In Niederbayern gab es bislang zumindest zwei Kliniken, die die Leistung angeboten haben, in einer von ihnen ist

es damit aber bald vorbei: Die Caritas hat die Goldberg-Klinik in Kelheim übernommen. Neben dem kirchlichen Arbeitsrecht mit all seinen Einschränkungen hat sie auch eigene Vorstellungen mitgebracht, nach denen medizinische Eingriffe durchgeführt werden.

Bereits am 23. März unterschrieben Landrat Martin Neumeyer (CSU) und Michael Weißmann, der Direktor des Diözesan-Caritasverbands Regensburg, die Verträge. Welche Auswirkungen diese laut Neumeyer »strategische Partnerschaft« hat, wird allerdings erst langsam klar. So berichtete das Nachrichtenportal Regensburg digital am vergangenen Freitag, dass zukünftig in der Klinik keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchgeführt werden. »Die Be...