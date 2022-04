Der Überläufer

1944: Im letzten Kriegssommer macht sich der Wehrmachtssoldat Walter Proska aus Lyck in den Masuren auf den Weg vom Heimaturlaub zurück an die Ostfront. Im Zug begegnet er der jungen Polin Wanda. Wanda deponiert im Waggon eine Bombe. Der zweite Teil des Fernsehfilms wird am 6. Mai gezeigt. D/ PL 2020.

3sat, 20.15 Uhr

Gegen die Zeit

Kein großer Film, aber mit Johnny Depp und Christopher Walken. Als der Buchhalter Gene Watson mit seiner sechsjährigen Tochter Lynn in Los Angeles ankommt, nehmen ihn zwei Männer ins Visier. Sie nehmen Lynn als Geisel und verlangen von Gene, innerhalb von 90 Minuten die Gouverneurin Eleanor Grant zu töten. Auch dabei ist der bislang einzige afroamerikanische Bürgermeister von L. A., Tom Bradley, als er selbst. USA 1995.

Tele 5, 20.15...