Von Kröten und Menschen

»Guck mal da, ein Frosch! Und wie niedlich, der trägt seine Frau auf dem Rücken!« Auch Bayern steckt mitten in der Laichzeit, und der Krötenschutz hat höchste Priorität. Das merkt man ganz besonders im Dreiseengebiet zwischen Chiemsee und Berchtesgaden. Hier wird Nacht für Nacht die Bundesstraße nach Salzburg gesperrt, damit die Kröten unbeschadet auf Wanderung gehen können. Irgend jemand hat nachgezählt: Genau 30.000 Kröten machen sich auf den Weg zu den drei benachbarten Seen, um sich dort fortzupflanzen.

Genau genommen ist es nur jede zweite Kröte, denn die Männchen lassen sich von ihren Weibchen tragen. So ist die Herzensdame quasi reserviert, und wenn sie die Eier abgibt, kann das Männchen umgehend reagieren. Aber das führt ja viel zu weit. Auch die Frau mit der Kamera interessiert sich nicht für solche Details. »Bleib doch mal stehen!« ruft sie der Kröte zu und stellt sich ihr zur Sicherheit in den Weg. Nicht, dass das dumme Ding am Ende noch den erf...