Geburtstagskind des Tages: Girls’ Day

Von A wie Abwassermeisterin über M wie Milchtechnologin bis Z wie Zerspanungsmechanikerin: Juhu, endlich wieder Girls’ Day! Seit 21 Jahren, immer im April, dürfen »Mädchen« in der BRD am sogenannten Girls’ Day in »Männerberufe« wie die eben genannten und weitere reinschnuppern. Einen Tag lang bei Workshops und Besichtigungen in Betrieben. Um – perspektivisch – den Anteil der weiblichen Beschäftigten in männerdominierten Branchen zu erhöhen und einen für die Zukunft prognostizierten Fachkräftemangel in der Industrie zu verringern. Wen wundert’s, dass die Teilnehmerinn...