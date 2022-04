Attentate und Sabotage

Wie aus Medienberichten verschiedener russischer Tageszeitungen hervorgeht, ist es dem Föderalen Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB) in den vergangenen Tagen gelungen, zum einen Attentate auf Journalisten und zum anderen Sabotageakte an Eisenbahnstrecken in der Region Belgorod sowie auf der Halbinsel Krim zu vereiteln. Ebenso konnte ein geplanter Terroranschlag auf ein Einkaufszentrum in der Hauptstadt der Krim, Simferopol, verhindert werden.

Am 25. April berichtete die Tageszeitung Iswestija von der Festnahme von Mitgliedern der in Russland verbotenen neonazistischen Terrororganisation Nationaler Sozialismus/Weiße Macht (NS/WP), die den einflussreichen Journalisten und Fernsehmoderator Wladimir Solowjow töten wollten. Auf einem vom FSB offiziell veröffentlichten Video zeigen sich die Festgenommenen geständig. Sie geben an, neben der Ermordung Solowjows auch eine Tötung des Generaldirektors der staatlichen Nachrichtenagentur Rossija Sewod...