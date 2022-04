Spuren der Kriegshetze

Die schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine befeuerten Ressentiments in der Bevölkerung beschäftigten immer häufiger auch die Polizeibehörden. Seit Beginn am 24. Februar haben diese bereits mehr als 1.700 Straftaten in Zusammenhang mit dem Krieg festgestellt. In mindestens 162 Fällen ging es um Gewaltdelikte, wie die Ergebnisse einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Mediendienstes Integration zeigen. Zu dieser hatten 15 Landes- und das Bundeskriminalamt beigetragen. Angaben aus Mecklenburg-Vorpommern fehlen. Am häufigsten wurde die Polizei demnach wegen Beleidigungen oder Graffiti und anderer Formen der Sachbeschädigung aktiv.

Bundesweit gab es laut Umfrage mindestens 162 Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit der Verwendung des Z-Symbols. Besonders viele dieser Verfahren sind demnach in Niedersachsen (75), Sachsen-Anhalt (29) und Berlin (22) eingeleitet worden. Das Symbol gilt für die Behörden als Zeichen der Zustimmung zum russischen...