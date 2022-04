Druck nimmt weiter zu

Hohe Papier- und Energiepreise, steigende Portokosten: Printmedien stehen in Deutschland unter hohem wirtschaftlichem Druck – der weiter zunimmt. Der Medienverband der freien Presse (MVFP) erklärte am Dienstag: Sollte sich die Entwicklung fortschreiben, dann könnte ein Massensterben von Magazinen einsetzen. Etwa 30 Prozent der Zeitschriftentitel seien in ihrer Existenz stark gefährdet. In Zahlen ausgedrückt: Mehr als 2.000 Zeitschriften sind in Gefahr.

Diese Werte stammen aus einer Branchenanalyse und spiegeln nach Ansicht des MVFP nicht das ganze Ausmaß der Misere wider. Denn der jüngste Anstieg der Papierpreise von bis zu 150 Prozent sei in der Untersuchung nicht berücksichtigt worden, genauso wie die gestiegenen Energiekosten oder der angehobene Mindestlohn. Deshalb, so heißt es beim MVFP, sei »die konkrete ökonomische Bedrohung einzelner Titel und ganzer Verlage deutlich akuter«.

Der Verband zählt zu den gefährdeten Zeitschriftentiteln bis zu 30 Prozent...