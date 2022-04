Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zuwenig Sand am Meer Es wird mehr verbaut als entsteht: UN-Umweltprogramm warnt vor Öko- und Versorgungskrise Alexander Reich Weil im Kapitalismus tatsächlich die Springquellen allen Reichtums untergraben werden, wird mittelfristig auch Sand knapp, jedenfalls der zum Bauen geeignete. Der Verbrauch dieser Ressource habe sich innerhalb von zwei Jahrzehnten verdreifacht, heißt es im Bericht »Sand und Nachhaltigkeit: Zehn strategische Empfehlungen zur Abwendung einer Krise«, den das UN-Umweltprogramm (UNEP) am Dienstag veröffentlichte. »Sand ist der wichtigste Rohstoff für Beton, Asphalt und Glas, die unsere Infrastruktur bilden«, wird da vorangestellt. Im Zuge des global anhaltenden Baubooms würden mittlerweile 40 bis 50 Milliarden Tonnen Sand im Jahr verarbeitet. Das seien etwa 18 Kilo pro Erdenbürger und Tag – unter dem Strich wohl jetzt schon mehr, als auf natürlichem Wege durch die Verwitterung von Gestein durch Hitze, Kälte, Wind und Wetter entstehe. Über Jahrmillionen, versteht sich. Unter dem Oberbegriff Sand sind im Bericht auch Kies, Splitt und Schotter subsummiert, die sic...

Artikel-Länge: 3595 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen