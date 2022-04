Gute und schlechte Flüchtende

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko führen die US-Behörden seit über zwei Monaten ein Asyl- und Einwanderungsregime durch, bei dem mit zweierlei Maß gemessen wird. Zum einen haben US-Grenzbeamte innerhalb des vergangenen halben Jahres nach Auskunft der US-Gesundheitsbehörde »Centers for Disease Control and Prevention« (CDC) mehr als eine Million Schutzsuchende aus Ländern Mittel- und Südamerikas, der Karibik und Afrikas beim versuchten Grenzübertritt zurückgewiesen oder in Gewahrsam genommen. Das sei »eine Rekordzahl« der vergangenen 20 Jahre, wie Menschenrechtsgruppen kritisieren.

Zum anderen sind laut CDC seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine Ende Februar fast 15.000 Menschen aus dem Land an der mexikanischen Grenze ins Land gelassen worden,. Laut der Behörde sollen bis zu 100.000 Flüchtende aus der Ukraine in den USA aufgenommen werden. Die Zusage hatte US-Präsident Joseph Biden am 24. März in Brüssel auf dem NATO-Gipfe...