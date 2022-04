Verfolgungseifer gegen Tamilen

Am Mittwoch begann vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf ein weiterer Prozess wegen Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland nach Paragraph 129 b des Strafgesetzbuches. Vier Männer im Alter zwischen 48 und 69 Jahren sollen laut den Vorwürfen der Zentralstelle Terrorismusverfolgung in Nordrhein-Westfalen zwischen 2007 und 2009 Spendensammler angewiesen haben, bei in Deutschland lebenden Tamilen Gelder einzusammeln, wie das OLG vor Prozessbeginn mitteilte.

Die gesammelten Spendengelder in Höhe zwischen 33.915 und 785.110 Euro sollen laut Anklage für die Finanzierung von kriegerischen Handlungen und terroristischen Aktivitäten in Sri Lanka verwenden worden sein. Empfänger waren laut Anklage die deutsche Auslandsfiliale der »Liberation Tigers of Tamil Eelam« (LTTE) und das »Ta...