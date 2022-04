Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Schrecken geht weiter André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Über Spanien lacht die Sonne, über den einst ruhmreichen FC Barcelona schon fast die ganze Welt. Die Katalanen sind auf dem besten Wege, sich zum FC Hollywood der Stiertöter zu mausern. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da endlich Vereinslegende Xavi Hernández den Traditionsverein trainiert. Der Kantersieg (4:0) im Santiago Bernabéu vom 20. März ist längst Geschichte. Die Anhänger der Culés können und möchten sich nicht mehr daran erinnern. Bei Barça ist nach dem Spiel vor dem Spiel, alles andere wäre Nostalgie. Was ist los beim Exklub der beiden besten Fußballer aller Zeiten, Lionel Messi und Diego Armando Maradona? Bei dem auch Johan Cruyff und Bernd Schuster geglänzt haben. Der von Trainerlegenden wie Udo Lattek und César Luis Menotti gecoacht wurde. Die Fans sind mehr als verärgert. Denn dreimal hintereinander hat Barça im legendären Stadion Camp Nou, dem in den 70er Jahren sogar ein Comic in der Zack-Parade gewi...

Artikel-Länge: 3545 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen