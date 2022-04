Die Guten ins Töpfchen …

In diesem Jahr jährt sich der »Radikalenerlass« genannte Beschluss, den Bundes- und Länderregierungen unter Vorsitz des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) am 28. Januar 1972 fassten, um Bewerber für den öffentlichen Dienst oder bereits Beschäftigte auf ihre »Verfassungstreue« überprüfen zu lassen, zum 50. Mal. Die Folgen, die unter dem Begriff »Berufsverbot« zusammengefasst wurden, waren Zurückweisung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst und Entlassungen bereits Beschäftigter, formelle Untersuchungsverfahren im fünfstelligen Bereich und circa 3,5 Millionen »Durchleuchtungen« durch die Ämter für »Verfassungsschutz«, also Verlust des Verfassungsrechts der freien Berufswahl, damit zugleich Grundrechtsverbot und Demokratieverbot für etwa 1.600 Personen – und Abschreckung von politischer Teilhabe bei kaum quantifizierbaren Massen. Der Beschluss gehört zu den deutschen Vergangenheiten, die nicht vergehen.

Das bekommen zuerst die in den 70er und 80e...