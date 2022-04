Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erst mal in die Waschanlage Die Salzburger Festspiele und das liebe Geld Stefan Siegert Zumindest für einschlägig Vorinformierte ist die Lektüre der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bisweilen erlesen unterhaltsam. »Geld stinkt nicht«, steht da irgendwo oben drüber, »aber Nickel schon«. Hoppla. Der Text, unverschlüsselt, verrät im Vorspann, da habe ein Schweizer Autor die Salzburger Festspiele dazu aufgerufen, sich von einem Sponsor zu trennen, einem international tätigen Bergbaukonzern namens Solway Investment Group (SIG); einer seiner Gründer ist ein russisch-estnischer Geschäftsmann. Das Unternehmen ist weltweit der größte private Nickelproduzent und soll »Medienberichten zufolge enge Beziehungen zum Kreml unterhalten«. Dazu passt im April 2022 natürlich, dass sich SIG »schwere Rechtsverstöße« zuschulden kommen ließ. »Kultur«, fordert der Schweizer Autor, »solle nur noch mit sauberem Geld wirtschaften.« »Aber«, muss da die FAZ aus langer Erfahrung grundsätzlich werden, »geht das überhaupt?« Die Vorwürfe reichen von »Umweltverschmutzung und V...

Artikel-Länge: 3044 Zeichen

