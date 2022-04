Dressel, Anschütz

Elisabeth Hauptmann hatte nicht nur Brecht die Idee zur »Dreigroschenoper« geliefert, sie siedelte damals auch ein eigenes Stück im Gangstermilieu an. Kurz bevor »Happy End« Jahrzehnte nach der Uraufführung ein Broadway-Erfolg wurde, wurde es 1977 im DFF vom Brecht-Schüler Manfred Wekwerth verfilmt. Dass dieser Film mit Renate Richter, Wolf Kaiser und Inge Keller in den Hauptrollen den Anschein einer großen US-amerikanischen Studioproduktion hatte, war allen Babelsberger Gewerken, vor allem aber Kameramann Roland Dressel zu verdanken. Der Film- und Fotoverrückte wurde am Dienstag vor 90 Jahren in Meerane geboren und ist im vergangenen Dezember gestorben. Seinerzeit stand er sozusagen unter Bewährung, denn sein erster Kinofilm »Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow«, von Regisseur Siegfried Kühn 1972 gedreht, war eine freche satirische Betrachtung der DDR-Gegenwart mit einer ungewöhnlichen Bildsprache, die »oben« nicht gern gesehen wurde. Doc...