Indiens Regierung lässt immer wieder Häuser und Geschäfte von Muslimen zertrümmern. Die Herrschaft der Bulldozer, »Bulldozer Raj«, nennen Oppositionelle diese »Maßnahmen« von Premier Narendra Modis Bharatiya Janata Partei (BJP). Dabei geht es vor allem um Einschüchterung, wie die Zerstörungen vergangene Woche im Viertel Jahangirpuri in Delhi zeigen. Vorangegangen waren ihnen Zusammenstöße nach Prozessionen von Hindus.

»Die Umzüge in Jahangirpuri begannen am 16. April und waren zunächst friedlich«, erzählte die Sozialwissenschaftlerin Rajni Basu gegenüber junge Welt. Sie ist Teil des Teams, das die Kommunistische Partei Indiens (Marxistisch) (CPIM) nach den Angriffen in das Viertel schickte. Später am Abend habe es einen weiteren Umzug gegeben, mitorganisiert von einer ultrarechten hindu-nationalistischen Gruppe. »Es kamen sehr viele Leute, vor allem zu der Zeit, als das Fastenbrechen während des Ramadan begann. Die Männer trugen unterschiedliche scharfe Ob...