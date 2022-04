Enge Verbundenheit

Es ist kein Geheimnis, dass in türkischen Gefängnissen gefoltert wird, dass dort Tausende politische Gefangene mit fadenscheinigen Begründungen eingekerkert sind, dass die Urteile der türkischen Justiz rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht standhalten. Doch die deutsche Regierung und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) kümmert das nicht. Wie aus der jW vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger (Die Linke) hervorgeht, ist die Zahl der Abschiebungen an den Bosporus 2021 im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft angestiegen.

Demnach wurden 2021 insgesamt 361 Menschen zurück in die Türkei gebracht, mehr als viermal so viele wie 2020. Damals waren es nur 79. Das hatte zwar auch mit der Coronapandemie zu tun. Aber auch gegenüber 2019 – also vor Ausbruch der Pandemie – hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. In jenem J...