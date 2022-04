Der kommende Vollsuff

Christian Titz wusste es schon am frühen Morgen: »Ich stand auf und war gierig auf die drei Punkte«, behauptete der Trainer von Fußballnochdrittligist 1. FC Magdeburg, nachdem man am Sonntag nachmittag vor der Rekordkulisse von über 26.000 Zuschauern den FSV Zwickau mit 3:0 bezwungen und somit vorzeitig den Aufstieg in die fußballerische Zweitklassigkeit geschafft hatte. Der Aufstieg war fast ein Start/Ziel-Sieg für den 1. FCM. Am dritten Spieltag stand man erstmals ganz oben, ab dem siebten gab man die Führung nicht mehr aus der Hand. Für Titz ein Erfolg des gesamten Teams, zu dem er selbstredend auch eher periphere Akteure wie den Greenkeeper, den Busfahrer oder die allwöchentlich das Vereinsheim schrubbende Putzkolonne zählt: »An allen Ecken wurde da mit angepackt, auch bei den Menschen drumherum.« Er selbst wirkte in der Stunde des Triumphs trot...