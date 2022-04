IG Metall zieht positive Zwischenbilanz

Bis Ende Mai werden in vielen Unternehmen in der Bundesrepublik Betriebsräte gewählt. Die Gewerkschaft IG Metall (IGM) blickt zuversichtlich auf das Ergebnis und zieht bereits eine positive Zwischenbilanz. In vielen Betrieben konnte die Gewerkschaft ihren Einfluss ausbauen.

»Angesichts von Kurzarbeit und pandemiebedingtem Homeoffice ist die bislang festgestellte Wahlbeteiligung von rund 62 Prozent ein sehr großer Erfolg«, sagte am Donnerstag IG-Metall-Vize Christiane Benner gegenüber dpa. Die Kandidaten der Gewerkschaft seien in den Belegschaften gut angekommen, zudem sei es gelungen, extrem rechte Kandidaten weitgehend aus den Gremien herauszuhalten.

Für einzelne Betriebe präsentierte die IGM bereits Ergebnisse: Beim Softwarekonzern SAP stellt man die stärkste Liste; beim neuen Tesla-Werk in Grünheide wurde die Gewerkschaftsliste mit neun von 19 Sitzen zur zweitstärksten Kraft.

Das soll sich in zwei Jahren ändern, denn spätestens dann sollte nach Auffassung...