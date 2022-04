Re: Wenn Krebs arm macht

Überleben nach der Diagnose

Am Dienstag wird das Skandalöse im TV thematisiert – und was wäre skandalöser als der Krebs und der Tod. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 16.000 junge Menschen zwischen 15 und 39 Jahren an Krebs. Bei denjenigen, die geheilt werden können, entstehen neben all dem Leid große Lücken bei der finanziellen Absicherung. Viele junge Krebspatienten verlieren ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihr Erspartes, weil die sozialstaatlichen Absicherungsmechanismen bei ihnen nicht ausreichend greifen.

Arte, 19.40 Uhr

Tschernobyl

Der GAU und die Ohnmacht der Politik

Der Film gibt 36 Jahre nach der Katastrophe die Möglichkeit, die Ereignisse von damals Revue passieren zu lassen. Ein historischer Beitrag, der aufgrund der neu entfachten Debatte um den...