Stadt der Heiligen

Vorige Woche stellte das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) sein Programm für die Spielzeit 2022/2023 vor. Chefdirigent Robin Ticciati befand sich in Quarantäne und erläuterte seine Highlights via Stream: Am 25. September erfolgt die konzertante Aufführung der Oper »The Wreckers« (Die Schiffbrüchigen) der britischen Komponistin und Frauenrechtlerin Ethel Smyth (1858–1944), 1906 in Leipzig uraufgeführt. Sie handelt von Fischern in Cornwall, die aus Not Schiffe auf Riffe locken, die Besatzungen ermorden und die Schiffe ausrauben, von ihrem Geistlichen gerechtfertigt als Gottes Wille, veredelt mit einer tragischen Liebe wie bei Tristan und Isolde. Zweiter Höhepunkt wird die Aufführung des Händel-Oratoriums »Solomon« in einer szenischen Fassung am 26. Februar. Schließlich das Festival »Music and Healing« mit vier Konzerten im März 2023, mit Werken v...