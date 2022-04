Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bargeldlose Sparer Niederlande: Amsterdam Trade Bank (ATB) ist insolvent. Folge der Sanktionen gegen Russland Gerrit Hoekman Das Bezirksgericht in Amsterdam erklärte am vergangenen Freitag die kleine Amsterdam Trade Bank (ATB) für insolvent. Die Bank hatte selbst den Antrag gestellt, teilte das Unternehmen gleichentags auf seiner Homepage mit. Die Gründe: »operativen Schwierigkeiten«, weil sie eine Tochter der russischen Alfa-Bank ist, die auf der Sanktionsliste der USA und Großbritanniens steht, nicht aber auf derjenigen der Europäischen Union, wie Reuters meldete. Am Freitag konnten die 23.000 privaten Sparer kein Geld mehr abheben. Die Konten waren eingefroren. Die Bank wollte damit einen Run auf die Spareinlagen verhindern. Die ATB soll vergangene Woche noch versucht haben, Investoren zum Kauf der Bank zu bewegen, berichtete das Financieele Dagblad. Nach Angaben der niederländischen Zentralbank DNB (De Nederlandsche Bank) leben fast 6.000 der Kontoinhaber in Deutschland. Die DNB beschloss ferner, das »Einlagensicherungssystem« anzuwenden. Rund 700 Millionen Euro stünden dafür...

Artikel-Länge: 3979 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen