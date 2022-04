Unterstützung für Assange

Hunderte Menschen haben am Sonnabend in der belgischen Hauptstadt Brüssel für die Freilassung von Julian Assange demonstriert. Druck sollte auf dem Place de la Monnaie vor allem auf die EU ausgeübt werden, damit Maßnahmen gegen Assanges politische Verfolgung durch die USA ergriffen werden. Unterstützt wurden die Demonstrierenden von zahlreichen prominenten Fürsprechern des in London inhaftierten Wikileaks-Gründers, die von der aktivistischen Plattform »Free Assange Wave« zusammengetrommelt wurden. Den musikalischen Auftakt gab der US-S...