Industrie als »zweite Natur«?

Der 15. August 2015 ist ein denkwürdiger Tag für die Klimabewegung in Deutschland. An diesem Tag besetzten mehr als tausend Menschen den Tagebau Garzweiler, eine von der RWE betriebene offene Braunkohlemine. Am frühen Morgen waren etwa 1.500 Leute aufgebrochen, und nach der Überwindung vieler Hindernisse, darunter Absperrungen und Polizeiketten, drangen einige Gruppen auf das Gelände des Tagebaus vor. Sie besetzten einen der Riesenbagger, und der gesamte Betrieb kam zum Stillstand. Damit war eine der spektakulärsten und medienwirksamsten Aktionen der letzten Jahre gelungen.

Schlacht gewonnen, Krieg verloren

Ein Beteiligter erzählte mir, niemand hätte noch am Vorabend an einen solchen Erfolg geglaubt. 2010 hatte das erste Klimacamp stattgefunden, 2014 dann der erste »Großangriff«. 2018 besetzten 50.000 Menschen den Hambacher Forst unter der Parole »Hambi bleibt«. Spätestens da war klar: Die Aktivistinnen und Aktivisten von »Ende Gelände« hatten es geschafft,...