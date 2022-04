Energieembargo wird teuer

Angeblich befürwortet laut diversen »Umfragen« die Hälfte aller »Deutschen« einen sofortigen Boykott russischer fossiler Brennstoffe. Was das im Ernstfall bedeutet, hat nun am Freitag die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht ein wenig deutlicher gemacht: Eine Eskalation des Konflikts mit Moskau durch einen vollständigen Einfuhrstopp russischer Energieträger könnte die hiesige Wirtschaft in diesem Jahr in eine Rezession stürzen. »Im verschärften Krisenszenario würde das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr gegenüber dem Jahr 2021 um knapp zwei Prozent zurückgehen«, hieß es laut Nachrichtenagentur dpa in dem am Freitag veröffentlichten Notenbankbericht.

Es wäre kurzfristig kaum möglich, Lieferausfälle aus Russland durch erhöhte Einfuhren aus anderen Förderlä...