Gegen rechte Raumnahme

Auf den ersten Blick würde man im bürgerlich anmutenden Stötteritz im Südosten von Leipzig nicht unbedingt nach organisierten Neonazis Ausschau halten. Da sich einige von ihnen allerdings versuchen, dort festzusetzen, demonstrierten am Sonnabend bereits zum zweiten Mal ungefähr 500 Antifaschisten und Antifaschistinnen durch den Stadtteil. Ihr Ziel: ein »antifaschistischer Frühjahrsputz«.

Tatsächlich gibt es in Stötteritz eine zunächst ungewöhnlich scheinende Häufung rechter Vorfälle. Bereits 2015 wurde ein Brandanschlag auf ein als Geflüchtetenunterkunft vorgesehenes Gebäude verübt. Faschistische Gruppierungen wie die »Identitäre Bewegung« nutzen das nahegelegene Völkerschlachtdenkmal für ihre Selbstdarstellungsaktionen. 2020 drang eine Gruppe Neonazis nach einer verbalen Auseinandersetzung in ein Wohnhaus ein und demolierte die Briefkästen und das Treppenhaus. Im Viertel finden sich an vielen Ecken die Überreste von Graffitirevierkämpfen, die wiederum meh...