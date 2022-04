Weiß jemand, wo vorne ist?

Freitag, 15. April

Sittenverfall in der katholischen Kirche. Das Erzbistum Köln hat die Spielschulden eines Pfarrers beglichen, 500.000 Euro. So etwas hätte es früher nicht gegeben, da haben Priester nicht um Geld gespielt, sondern Strip-Poker mit den Messdienern. Außer an Karfreitag natürlich, weil allgemeines Tanzverbot, auch damit die keuschen Christen nicht durchdrehen. In den guten alten Zeiten gingen diese ja gerne von Kreuzigungsfeierlichkeiten und Messwein erregt direkt zur Pfählung von Ketzern, Juden und Dorfdeppen über.

Karfreitag bis Ostermontag

Krankenbesuche auf der Coronastation. Ich werde jedes Mal in einen Raumfahrtanzug gesteckt, Kittel, Mütze, Gummihandschuhe. »Du siehst total bescheuert aus.« Der Patientin geht es offenbar schon besser.

Dienstag, 19. April

War vorhin bei Rewe, nur die Hälfte der Kunden trägt noch Maske. Der Lauterbach hat vor Killerviren im Herbst gewarnt und damit eine sagenhafte Welle der Empörung ausgelöst. Die Demoskopen...