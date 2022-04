Sexarbeit sicherer machen

Die Touristen sind zurück in Amsterdam. Das merken auch die Sexarbeiterinnen im berühmten Rotlichtbezirk De Wallen. Als hätte es die Pandemie nie gegeben, ziehen wieder johlende Junggesellenabschiede und betrunkene Männer an den Fenstern vorbei, hinter denen Frauen ihre Dienste anbieten. Mit der wachsenden Zahl an Kunden steigt zwar der Verdienst, aber auch die Gefahr Opfer von Gewalt zu werden.

Seit Mittwoch ist in den Niederlanden die Homepage »uglymugs.nl« online, die Sexarbeiterinnen größeren Schutz vor brutalen Kunden bieten will. »Hier kannst du Gewalt melden, Warnungen vor gefährlichen Freiern erhalten und deine Kunden checken«, kündigten die Initiatorinnen auf Twitter an. »Wir bieten auch Hilfe bei der Anzeige von Gewalt an oder beim Finden der richtigen Betreuung.« Sehr hilfreich auch: Prostituierte können sich warnen lassen, wenn ein gefährlicher Kunde in ihrer Gegend unterwegs ist. Das gesamte Angebot ist gratis.

»Zusammen machen wir Sexarbeit si...