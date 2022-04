Rückschläge für Regime-Changeler

Venezuelas internationale Beziehungen normalisieren sich zusehends. Am Mittwoch (Ortszeit) ist bekanntgeworden, dass Argentiniens Außenministerium Oscar Laborde als Botschafter für Caracas vorgeschlagen hat. Nun wartet Buenos Aires auf die Zustimmung der venezolanischen Regierung zu dem Antrag, der laut Tageszeitung Clarín bereits am Montag gestellt worden war.

An diesem Tag hatte der argentinische Staatschef Alberto Fernández, der aktuell auch den Vorsitz der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) innehat, bei einem Treffen mit seinem ecuadorianischen Amtskollegen Guillermo Lasso erklärt, Buenos Aires wolle seine diplomatischen Beziehungen zu Venezuela wiederherstellen. Andere lateinamerikanische Staaten rief es dazu auf, das gleiche zu tun: »Venezuela ist mit seinen Wahlprozessen vorangekommen, und wir glauben, dass es an der Zeit ist, diesem Land dabei zu helfen, den Dialog wieder in Gang zu bringen.« 2019 hatte der damali...