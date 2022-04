Mozart in der Wüste

Wenn im Wahlkampf schon alles gesagt ist, wenn sich 30 Prozent der Wahlberechtigten bereits entschieden haben, ihre Stimmzettel ungültig zu machen oder erst gar nicht an die Urnen zu gehen, dann kommt – vor der entscheidenden Stichwahl – die »große Debatte« im französischen Fernsehen. Eine fade Komödie auch diesmal, gemeinsam ausgestrahlt von France 2 und TF1 mit zwei Darstellern: dem neoliberalen, rechten Staatschef Emmanuel Macron, der am kommenden Sonntag wiedergewählt werden will, und der noch viel weiter rechts positionierten Marine Le Pen, die künftig gerne an dessen Stelle über das politische Schicksal von 67,5 Millionen Franzosen entscheiden würde. Wie zu erwarten traf Le Pen, biedere Rechtsaußen des Pariser Politiktheaters, auf einen »wieder einmal arroganten«, besserwissenden Macron, wie die Tageszeitungen am Morgen danach anmerkten.

Einen interessanten Moment immerhin bescherte der von einem halben Dutzend zugeschalteter TV-Sender noch in der Na...