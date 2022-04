Ein Kriegsschiff namens »Köln«

Die Stadt Köln hat ein neues Patenkind. Der Täufling ist rund 90 Meter lang und wiegt um die 1.800 Tonnen. Am Donnerstag wurde auf der Werft Blohm und Voss in Hamburg das erste von fünf derzeit für die Bundesmarine gebauten Kriegsschiffen der Korvettenklasse K 130 von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf den Namen der fernab vom Meer am Rhein gelegenen Domstadt getauft. Schwerpunkt der Berichterstattung in Boulevardblättern wie dem Kölner Express war dabei die Frage, ob die Taufe mit Kölsch oder Champagner erfolgen sollte – das Beschaffungsamt der Bundeswehr hatte schließlich auf dem traditionellen Schaumwein bestanden. Worum es tatsächlich ging, erklärte die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Verteidigungsministerium, Siemtje Möller (SPD). »Die Taufe der Korvette ›Köln‹ steht sinnbildlich für den Schritt zu einer höheren Einsatzfähigkeit und Vollausstattung unsere Deutschen Marine und somit unserer Streitkräfte.«

Das Korvettengeschwad...