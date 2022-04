Her mit den letzten Abenteuern

Romantische Abenteuerfilme sind im gegenwärtigen Hollywoodkino Mangelware. Das war natürlich nicht immer so: In den 1980er Jahren gab es »Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten« von 1984 und »Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil« von 1985 (beide mit Michael Douglas und Kathleen Turner) beziehungsweise »Quatermain – Auf der Suche nach dem Schatz der Könige« (1985) und die Fortsetzung »Quatermain II – Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt« (1987) mit Richard Chamberlain und Sharon Stone. Nun gibt es im lange vernachlässigten Abenteuergenre ein neues Traumpaar: Channing Tatum und Sandra Bullock! »The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt« wurde anstelle des leidigen Greenscreens im Studio vorrangig an realen Schauplätzen in der Dominikanischen Republik gedreht.

Bestsellerautorin Loretta Sage (Sandra Bullock) hat eine Schreibblockade: Seit dem Tod ihres Mannes ist sie sehr zum Verdruss ihrer resoluten Verlegerin Beth Hatten (Da’Vine Joy Randolph...