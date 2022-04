Jesiden unter Beschuss

Was haben sich die politischen Führer im Irak nicht aufgeregt: Wegen des am Montag begonnenen türkischen Angriffskriegs gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der halbautonomen Region Kurdistan (KRG) ist tags darauf der türkische Botschafter in Bagdad einbestellt worden. Dem Diplomaten sei eine »entschiedene Protestnote« überreicht worden, teilte das irakische Außenministerium mit. Zudem sei Ankara aufgefordert worden, alle seine Streitkräfte abzuziehen.

Eigene Militäroffensiven gegen Kurden sieht Bagdad o...