Volksmacht gegen Faschismus

Ein »Gipfel gegen Faschismus und für die Verteidigung der Wahrheit« hat in der vergangenen Woche mehrere hundert Menschen in Venezuelas Hauptstadt Caracas zusammengebracht. Laut venezolanischem Außenministerium nahmen mehr als 200 Delegierte aus 58 Staaten von fünf Kontinenten an dem dreitägigen Treffen teil, das am Mittwoch endete. Organisiert worden war die Konferenz auch vom Kommunikations- und Kulturministerium.

Internationalismus, Volksmacht gegen den Aufstieg des Faschismus sowie der sich aktuell wieder verstärkende Kommunikationskrieg waren einige der Schwerpunkte der Diskussionsveranstaltungen. So prangerte der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro bei einer am Dienstag live übertragenen Veranstaltung mit den Delegierten die Zensur des Westens gegen russische Medien an. Es sei nötig, dass die alternativen Medien der Völker die westliche »Hegemonialerzählung« inklusive ihrer Lügen durchbrächen, die sich gegen eine neue »pluripolare und multizent...