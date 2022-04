Spekulation treibt Preise

Die Energiekosten schnellten in die Höhe, seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine klettern auch die Preise an den Kassen von Supermärkten und Tankstellen. Für Lebensmittel, Benzin, Strom und Gas müssen die Bürger der Bundesrepublik nun tiefer in die Tasche greifen. Während Supermärkte in der Coronakrise eindeutig zu den Gewinnern zählten, dürfte die derzeitige Rekordinflation von 7,3 Prozent die Lohnerhöhungen der vergangenen Tarifrunde für die Beschäftigten komplett aufzehren. Lohnabhängige mussten hierzulande 2021 bereits das zweite Jahr in Folge Reallohnverluste hinnehmen. Doch auch Unternehmen dürfte die gesunkene Kaufkraft der Bundesbürger künftig Sorge bereiten.

Sollten Lohnerhöhungen weiter ausbleiben, »werden die Unternehmen Schwierigkeiten bekommen«, erklärte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), am Dienstag im Deutschlandfunk. »Die Arbeitslosigkeit wird steigen, und dann komm...