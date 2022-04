Weitersägen an Schwesigs Stuhl

Unter dem Vorzeichen des -Ukraine-Krieges sägen Grüne und CDU weiter an den Stühlen sozialdemokratischer Amtsträger. Als Vorwand dienen ihnen dabei auch die vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk erhobenen Vorwürfe von »Russland-Connections« der SPD. Weit oben auf der Abschussliste ist dabei Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, da während ihrer Amtszeit ursprünglich die Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland in die BRD – über die Ostsee an der Ukraine vorbei – in Betrieb gehen sollte. Die »Verwebung« zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gasprom sei »stets verheerend« gewesen und müsse »nun endlich aufgearbeitet« werden, sagte Omid Nouripour, Kovorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dienstag. »Wie die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern sich zum Handlanger von Nord Stream 2 machte«, müsse »dringend aufgeklärt werden«, sekundierte Anton Hofreiter (Gr...